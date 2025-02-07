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熱門農友資訊
廖慈婷
薑、薑黃、芋頭、食用百合、胡蘿蔔、洋蔥、蘿蔔(白蘿蔔,菜頭)、洛神(洛神葵)、薄荷、丹參、桂花、南薑、山藥、紫蘇、當歸、枇杷、番石榴(芭樂)、百香果、芭蕉、葡萄、金桔、扁蒲(瓠瓜,匏瓜,蒲瓜)、燈籠果、絲瓜、南瓜(金瓜)、冬瓜、木瓜、油甘、食用玉米(含玉米筍)、甘藷(地瓜)、野薑花、食用花卉-乾燥花卉、食用花卉-飲品、油甘果粉、薑黃製品-薑黃粉、薑製品-薑粉、辣椒製品-乾辣椒、何首烏、香椿、桃、四季豆(菜豆)、晚香玉筍、荸薺、胡瓜(大黃瓜)、青花菜、西瓜(嘉寶瓜)、辣椒、甘藍(高麗菜)、芥菜(刈菜)、菠菜、龍鬚菜(隼人瓜苗、梨瓜苗)、羅勒(九層塔)
如濟堂農產企業社創辦於2016年，有感於不斷爆發的食安問題，於是加入農產種植的行列，希望讓大家能夠吃到自產自銷、安全的蔬果。
陳忠賢
萵苣、結球萵苣(包心萵苣,美生菜)、不結球萵苣(A菜,妹仔菜)、半結球萵苣(大陸妹)
菜老虎是一個致力於水耕生菜種植的農場。水耕生菜是一種以水為培養介質的無土栽培方式，使植物在充滿營養的水中生長。在菜老虎，我們以環保和高效為宗旨，利用先進的水耕技術培養出優質的生菜產品。
透過精心管理的環境控制系統，我們確保了水的溫度、濕度最佳平衡，為生菜提供了理想的生長條件。我們堅持使用無農藥栽培方法，確保生菜的安全和健康。
在菜老虎，我們將品質置於首位，並致力於為消費者提供新鮮、美味且營養豐富的水耕生菜。我們的農場代表著創新、可持續和高品質的理念，為您的餐桌帶來綠色的健康選擇。
透過精心管理的環境控制系統，我們確保了水的溫度、濕度最佳平衡，為生菜提供了理想的生長條件。我們堅持使用無農藥栽培方法，確保生菜的安全和健康。
在菜老虎，我們將品質置於首位，並致力於為消費者提供新鮮、美味且營養豐富的水耕生菜。我們的農場代表著創新、可持續和高品質的理念，為您的餐桌帶來綠色的健康選擇。
曾明裕
甘藷(地瓜)、羅勒(九層塔)、油菜(小松菜.青松菜)、甘藍(高麗菜)、不結球白菜(小白菜,青梗白菜,蚵白菜)、紅鳳菜(紅菜)、茼蒿、萵苣、菠菜、韭菜、小白菜、不結球萵苣(A菜,妹仔菜)、包心芥菜、青江菜(青梗菜,青油菜)、莧菜(刺莧菜)、蕹菜(空心菜)、芹菜(西洋芹)、葉用甘藷(地瓜葉,甘藷葉)、扁蒲(瓠瓜,匏瓜,蒲瓜)、辣椒、茄子、節瓜、花椰菜、黃秋葵(羊角豆,秋葵)、青花菜、分蔥(紅蔥頭)、大蒜、胡蘿蔔、蔥、芋頭、蘿蔔(白蘿蔔,菜頭)、珠蔥、蒜頭、萵苣莖、絲瓜、小黃瓜(花胡瓜)、苦瓜、冬瓜、南瓜(金瓜)、四季豆(菜豆)、長豇豆、菜豆(敏豆、粉豆)、萊豆(皇帝豆)、翼豆、無子檸檬、萊姆、芭蕉、檸檬、金桔、紅龍果、香蕉、人心果、龍眼、芒果、荔枝、枇杷、通天草、山藥、樹豆、落花生、食用玉米(含玉米筍)
種植
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
張世宗
杏鮑菇
農場簡介
我們農場位於台中市大雅區，農場採用環控栽培杏鮑菇。永續的種植理念，提供消費者健康、新鮮的農產品。我們的杏鮑菇口感鮮嫩，風味獨特，深受市場好評，適合家庭與餐廳使用。
讓更多消費者認識我們的杏鮑菇商品，享受新鮮優質食材。
我們農場位於台中市大雅區，農場採用環控栽培杏鮑菇。永續的種植理念，提供消費者健康、新鮮的農產品。我們的杏鮑菇口感鮮嫩，風味獨特，深受市場好評，適合家庭與餐廳使用。
讓更多消費者認識我們的杏鮑菇商品，享受新鮮優質食材。
曾明裕
甘藷(地瓜)、羅勒(九層塔)、油菜(小松菜.青松菜)、甘藍(高麗菜)、不結球白菜(小白菜,青梗白菜,蚵白菜)、紅鳳菜(紅菜)、茼蒿、萵苣、菠菜、韭菜、小白菜、不結球萵苣(A菜,妹仔菜)、包心芥菜、青江菜(青梗菜,青油菜)、莧菜(刺莧菜)、蕹菜(空心菜)、芹菜(西洋芹)、葉用甘藷(地瓜葉,甘藷葉)、扁蒲(瓠瓜,匏瓜,蒲瓜)、辣椒、茄子、節瓜、花椰菜、黃秋葵(羊角豆,秋葵)、青花菜、分蔥(紅蔥頭)、大蒜、胡蘿蔔、蔥、芋頭、蘿蔔(白蘿蔔,菜頭)、珠蔥、蒜頭、萵苣莖、絲瓜、小黃瓜(花胡瓜)、苦瓜、冬瓜、南瓜(金瓜)、四季豆(菜豆)、長豇豆、菜豆(敏豆、粉豆)、萊豆(皇帝豆)、翼豆、無子檸檬、萊姆、芭蕉、檸檬、金桔、紅龍果、香蕉、人心果、龍眼、芒果、荔枝、枇杷、通天草、山藥、樹豆、落花生、食用玉米(含玉米筍)
種植
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
曾明裕
甘藷(地瓜)、羅勒(九層塔)、油菜(小松菜.青松菜)、甘藍(高麗菜)、不結球白菜(小白菜,青梗白菜,蚵白菜)、紅鳳菜(紅菜)、茼蒿、萵苣、菠菜、韭菜、小白菜、不結球萵苣(A菜,妹仔菜)、包心芥菜、青江菜(青梗菜,青油菜)、莧菜(刺莧菜)、蕹菜(空心菜)、芹菜(西洋芹)、葉用甘藷(地瓜葉,甘藷葉)、扁蒲(瓠瓜,匏瓜,蒲瓜)、辣椒、茄子、節瓜、花椰菜、黃秋葵(羊角豆,秋葵)、青花菜、分蔥(紅蔥頭)、大蒜、胡蘿蔔、蔥、芋頭、蘿蔔(白蘿蔔,菜頭)、珠蔥、蒜頭、萵苣莖、絲瓜、小黃瓜(花胡瓜)、苦瓜、冬瓜、南瓜(金瓜)、四季豆(菜豆)、長豇豆、菜豆(敏豆、粉豆)、萊豆(皇帝豆)、翼豆、無子檸檬、萊姆、芭蕉、檸檬、金桔、紅龍果、香蕉、人心果、龍眼、芒果、荔枝、枇杷、通天草、山藥、樹豆、落花生、食用玉米(含玉米筍)
種植
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
方映鈞
番茄(含小番茄)、辣椒、檸檬、白柚、紅柚、食用玉米(含玉米筍)、節瓜、絲瓜、番石榴(芭樂)、白鶴靈芝、仙草乾
本農坊以自然農法生產檸檬、白柚、紅柚等柑橘類及芭樂等水果，另有玉米、番茄等短期蔬菜，未來也朝朱槿、樹蘭、杜鵑等花卉之生產。
「遇花園」想表達的是以自然、愛護環境方式種植花草時除了獲得種種驚喜、遭遇外，還有生命中出現在身邊不期而遇的貓狗，都能在這個環境中幸福的生活。
「遇花園」想表達的是以自然、愛護環境方式種植花草時除了獲得種種驚喜、遭遇外，還有生命中出現在身邊不期而遇的貓狗，都能在這個環境中幸福的生活。
隆泰茶業股份有限公司
茶製品-茶
隆泰茶業股份有限公司於2001年所創辦成立。1970年代茶葉市場一片欣欣向榮，董事長劉明照先生開始經營茶葉批發業務，於1979年設立隆泰茶業有限公司，並於2001年變更為股份有限公司，迄今已有37年歷史。
於2014年引發之食安問題，台灣茶飲市場面對很大之危機，為此隆泰公司為避免此風波嚴重影響公司和消費者之信心，公司和農民達成共識，以契作方式做茶園管理，讓產品能達到一直線的產銷供應鏈，為消費者嚴格把關茶葉安全問題，且更有效率達成產品之溯源管理。
隆泰公司本著『品質至上、服務第一、共存共榮』的經營理念，以品質為目標，以服務為根本，共同經營並塑造品質優良茶葉產品，服務第一的優質企業。建立臺灣茶葉食品安全供銷鍊，重塑消費者對於在地食材的信心。
於2014年引發之食安問題，台灣茶飲市場面對很大之危機，為此隆泰公司為避免此風波嚴重影響公司和消費者之信心，公司和農民達成共識，以契作方式做茶園管理，讓產品能達到一直線的產銷供應鏈，為消費者嚴格把關茶葉安全問題，且更有效率達成產品之溯源管理。
隆泰公司本著『品質至上、服務第一、共存共榮』的經營理念，以品質為目標，以服務為根本，共同經營並塑造品質優良茶葉產品，服務第一的優質企業。建立臺灣茶葉食品安全供銷鍊，重塑消費者對於在地食材的信心。
水葉農場
茶製品-茶、咖啡製品-咖啡、鳳梨製品-鳳梨乾
大半輩子都在耕作，辛勤埋頭苦幹，從小在紅茶園裡打滾，臉上身上不知是汗水還是雨水，被扁擔碾紅的雙肩、遭茶蟲叮咬的全身、紅腫起水泡的手掌，回想起來，一家人經歷艱辛日子，心手相牽，彼此眼底、心裡都烙印著不捨和疼惜心意。孩提時期一切都那樣自然愜意，清晨時分露水凝重，白天天空是如此湛藍，傍晚時分成群野燕從田園飛回水社大山，午後雷陣雨後滿山滿谷的螢火蟲，土生土長原始生產者啊！現在看得到的所有山園，都是從那一輩留下來的，隨茶葉興衰起落，茶園茶樹成千累萬至寥寥可數，至今還留有近百年老欉茶樹，緬懷過去，煮沸一壺山泉水，抓起一把紅茶往內放，提起茶壺至田園工作，累了渴了至田間喝一口紅茶，是如此簡單自然的事，回想起來”水”與”葉”結合，紅茶原香原味再度出現。
廖慈婷
薑、薑黃、芋頭、食用百合、胡蘿蔔、洋蔥、蘿蔔(白蘿蔔,菜頭)、洛神(洛神葵)、薄荷、丹參、桂花、南薑、山藥、紫蘇、當歸、枇杷、番石榴(芭樂)、百香果、芭蕉、葡萄、金桔、扁蒲(瓠瓜,匏瓜,蒲瓜)、燈籠果、絲瓜、南瓜(金瓜)、冬瓜、木瓜、油甘、食用玉米(含玉米筍)、甘藷(地瓜)、野薑花、食用花卉-乾燥花卉、食用花卉-飲品、油甘果粉、薑黃製品-薑黃粉、薑製品-薑粉、辣椒製品-乾辣椒、何首烏、香椿、桃、四季豆(菜豆)、晚香玉筍、荸薺、胡瓜(大黃瓜)、青花菜、西瓜(嘉寶瓜)、辣椒、甘藍(高麗菜)、芥菜(刈菜)、菠菜、龍鬚菜(隼人瓜苗、梨瓜苗)、羅勒(九層塔)
如濟堂農產企業社創辦於2016年，有感於不斷爆發的食安問題，於是加入農產種植的行列，希望讓大家能夠吃到自產自銷、安全的蔬果。
曾明裕
甘藷(地瓜)、羅勒(九層塔)、油菜(小松菜.青松菜)、甘藍(高麗菜)、不結球白菜(小白菜,青梗白菜,蚵白菜)、紅鳳菜(紅菜)、茼蒿、萵苣、菠菜、韭菜、小白菜、不結球萵苣(A菜,妹仔菜)、包心芥菜、青江菜(青梗菜,青油菜)、莧菜(刺莧菜)、蕹菜(空心菜)、芹菜(西洋芹)、葉用甘藷(地瓜葉,甘藷葉)、扁蒲(瓠瓜,匏瓜,蒲瓜)、辣椒、茄子、節瓜、花椰菜、黃秋葵(羊角豆,秋葵)、青花菜、分蔥(紅蔥頭)、大蒜、胡蘿蔔、蔥、芋頭、蘿蔔(白蘿蔔,菜頭)、珠蔥、蒜頭、萵苣莖、絲瓜、小黃瓜(花胡瓜)、苦瓜、冬瓜、南瓜(金瓜)、四季豆(菜豆)、長豇豆、菜豆(敏豆、粉豆)、萊豆(皇帝豆)、翼豆、無子檸檬、萊姆、芭蕉、檸檬、金桔、紅龍果、香蕉、人心果、龍眼、芒果、荔枝、枇杷、通天草、山藥、樹豆、落花生、食用玉米(含玉米筍)
種植
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
曾明裕
甘藷(地瓜)、羅勒(九層塔)、油菜(小松菜.青松菜)、甘藍(高麗菜)、不結球白菜(小白菜,青梗白菜,蚵白菜)、紅鳳菜(紅菜)、茼蒿、萵苣、菠菜、韭菜、小白菜、不結球萵苣(A菜,妹仔菜)、包心芥菜、青江菜(青梗菜,青油菜)、莧菜(刺莧菜)、蕹菜(空心菜)、芹菜(西洋芹)、葉用甘藷(地瓜葉,甘藷葉)、扁蒲(瓠瓜,匏瓜,蒲瓜)、辣椒、茄子、節瓜、花椰菜、黃秋葵(羊角豆,秋葵)、青花菜、分蔥(紅蔥頭)、大蒜、胡蘿蔔、蔥、芋頭、蘿蔔(白蘿蔔,菜頭)、珠蔥、蒜頭、萵苣莖、絲瓜、小黃瓜(花胡瓜)、苦瓜、冬瓜、南瓜(金瓜)、四季豆(菜豆)、長豇豆、菜豆(敏豆、粉豆)、萊豆(皇帝豆)、翼豆、無子檸檬、萊姆、芭蕉、檸檬、金桔、紅龍果、香蕉、人心果、龍眼、芒果、荔枝、枇杷、通天草、山藥、樹豆、落花生、食用玉米(含玉米筍)
種植
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
曾明裕
甘藷(地瓜)、羅勒(九層塔)、油菜(小松菜.青松菜)、甘藍(高麗菜)、不結球白菜(小白菜,青梗白菜,蚵白菜)、紅鳳菜(紅菜)、茼蒿、萵苣、菠菜、韭菜、小白菜、不結球萵苣(A菜,妹仔菜)、包心芥菜、青江菜(青梗菜,青油菜)、莧菜(刺莧菜)、蕹菜(空心菜)、芹菜(西洋芹)、葉用甘藷(地瓜葉,甘藷葉)、扁蒲(瓠瓜,匏瓜,蒲瓜)、辣椒、茄子、節瓜、花椰菜、黃秋葵(羊角豆,秋葵)、青花菜、分蔥(紅蔥頭)、大蒜、胡蘿蔔、蔥、芋頭、蘿蔔(白蘿蔔,菜頭)、珠蔥、蒜頭、萵苣莖、絲瓜、小黃瓜(花胡瓜)、苦瓜、冬瓜、南瓜(金瓜)、四季豆(菜豆)、長豇豆、菜豆(敏豆、粉豆)、萊豆(皇帝豆)、翼豆、無子檸檬、萊姆、芭蕉、檸檬、金桔、紅龍果、香蕉、人心果、龍眼、芒果、荔枝、枇杷、通天草、山藥、樹豆、落花生、食用玉米(含玉米筍)
種植
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
地瓜。山藥。玉米筍
玉米。高麗菜。香蕉。狗尾草
菠菜。香菜。大頭菜。蘿蔔。茼蒿
萵苣。A菜。紅蘿蔔。
隆泰茶業股份有限公司
茶製品-茶
隆泰茶業股份有限公司於2001年所創辦成立。1970年代茶葉市場一片欣欣向榮，董事長劉明照先生開始經營茶葉批發業務，於1979年設立隆泰茶業有限公司，並於2001年變更為股份有限公司，迄今已有37年歷史。
於2014年引發之食安問題，台灣茶飲市場面對很大之危機，為此隆泰公司為避免此風波嚴重影響公司和消費者之信心，公司和農民達成共識，以契作方式做茶園管理，讓產品能達到一直線的產銷供應鏈，為消費者嚴格把關茶葉安全問題，且更有效率達成產品之溯源管理。
隆泰公司本著『品質至上、服務第一、共存共榮』的經營理念，以品質為目標，以服務為根本，共同經營並塑造品質優良茶葉產品，服務第一的優質企業。建立臺灣茶葉食品安全供銷鍊，重塑消費者對於在地食材的信心。
於2014年引發之食安問題，台灣茶飲市場面對很大之危機，為此隆泰公司為避免此風波嚴重影響公司和消費者之信心，公司和農民達成共識，以契作方式做茶園管理，讓產品能達到一直線的產銷供應鏈，為消費者嚴格把關茶葉安全問題，且更有效率達成產品之溯源管理。
隆泰公司本著『品質至上、服務第一、共存共榮』的經營理念，以品質為目標，以服務為根本，共同經營並塑造品質優良茶葉產品，服務第一的優質企業。建立臺灣茶葉食品安全供銷鍊，重塑消費者對於在地食材的信心。
水葉農場
茶製品-茶、咖啡製品-咖啡、鳳梨製品-鳳梨乾
大半輩子都在耕作，辛勤埋頭苦幹，從小在紅茶園裡打滾，臉上身上不知是汗水還是雨水，被扁擔碾紅的雙肩、遭茶蟲叮咬的全身、紅腫起水泡的手掌，回想起來，一家人經歷艱辛日子，心手相牽，彼此眼底、心裡都烙印著不捨和疼惜心意。孩提時期一切都那樣自然愜意，清晨時分露水凝重，白天天空是如此湛藍，傍晚時分成群野燕從田園飛回水社大山，午後雷陣雨後滿山滿谷的螢火蟲，土生土長原始生產者啊！現在看得到的所有山園，都是從那一輩留下來的，隨茶葉興衰起落，茶園茶樹成千累萬至寥寥可數，至今還留有近百年老欉茶樹，緬懷過去，煮沸一壺山泉水，抓起一把紅茶往內放，提起茶壺至田園工作，累了渴了至田間喝一口紅茶，是如此簡單自然的事，回想起來”水”與”葉”結合，紅茶原香原味再度出現。