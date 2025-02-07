陳忠賢

萵苣、結球萵苣(包心萵苣,美生菜)、不結球萵苣(A菜,妹仔菜)、半結球萵苣(大陸妹)

菜老虎是一個致力於水耕生菜種植的農場。水耕生菜是一種以水為培養介質的無土栽培方式，使植物在充滿營養的水中生長。在菜老虎，我們以環保和高效為宗旨，利用先進的水耕技術培養出優質的生菜產品。



透過精心管理的環境控制系統，我們確保了水的溫度、濕度最佳平衡，為生菜提供了理想的生長條件。我們堅持使用無農藥栽培方法，確保生菜的安全和健康。



在菜老虎，我們將品質置於首位，並致力於為消費者提供新鮮、美味且營養豐富的水耕生菜。我們的農場代表著創新、可持續和高品質的理念，為您的餐桌帶來綠色的健康選擇。